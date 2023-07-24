Гаджиев назвал фаворита в реванше между Махачевым и Оливейрой на UFC 294

Глава российского промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев поделился мнением по поводу анонсированного реванша между чемпионом UFC в лёгком весе Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой. Их бой пройдёт 21 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Снова фаворит — Ислам. Не факт, конечно, что будет такой же разгром, как и в первый раз. Оливейра будет лучше, чем в первом бою, но пока не вижу у Чарльза серьёзных аргументов за победу. Я бы лучше бой с Леоном Эдвардсом посмотрел, если честно», — сказал Гаджиев на своём канале в YouTube.

Махачев стал чемпионом UFC в октябре 2022 года, досрочно остановив во втором раунде бразильца Оливейру.

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