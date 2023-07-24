Де ла Хойя объяснил, почему Кроуфорд победит в мегафайте со Спенсом

Бывший чемпион мира в шести весовых категориях, а ныне промоутер, легендарный американец Оскар де ла Хойя высказался о предстоящем поединке за звание абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе (до 66,7 кг) между непобеждёнными соотечественниками — Теренсом Кроуфордом и Эрролом Спенсом.
«Я считаю, что Кроуфорд победит. Он кажется мне более неуловимым. Спенс потрясающий, я продвигал его на протяжении большей части его карьеры и считал, что он станет следующим Шугаром Рэем Леонардом. Но я выберу Кроуфорда.
Он лучше защищается, больше работает комбинациями, и у него лучшая работа ног. Хотя в боксе никогда нельзя быть уверенным. Спенс силён, он большой парень, но я считаю, что он слишком однообразен. А если Кроуфорд ловит вас, то нокаутирует», – сказал де ла Хойя в подкасте The Breakfast Club.
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