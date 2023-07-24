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Кроуфорд: победа над Спенсом станет вишенкой на вершине моей карьеры

Кроуфорд: победа над Спенсом станет вишенкой на вершине моей карьеры
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Член рейтинга pound-for-pound и чемпион мира в трёх весовых категориях Теренс Кроуфорд считает, что победа над соотечественником Эрролом Спенсом-младшим станет крупнейшим успехом за его 15-летнюю карьеру.

«Это означает всё для меня. Победа станет вишенкой на вершине моей карьеры. Я долго ждал этого момента, и я не могу дождаться 30 июля, чтобы добиться своего», – сказал Кроуфорд на пресс-конференции.

Теренсу Кроуфорду 35 лет. Американец является бывшим чемпионом мира в лёгком весе (до 61,2 кг), а также абсолютным чемпионом в первом полусреднем дивизионе (до 63,5 кг). В своём последнем бою, состоявшемся в декабре, американец провёл добровольную защиту титула WBO в полусреднем весе (до 66,7 кг) против россиянина Давида Аванесяна, нокаутировав его в шестом раунде.

Напомним, поединок за звание абсолютного чемпиона мира между Спенсом и Кроуфордом состоится 30 июля в Лас-Вегасе (США).

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