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Дональд Трамп высказался в адрес Хабиба

Дональд Трамп высказался в адрес Хабиба
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Бывший президент США Дональд Трамп поделился мнением о бывшем чемпионе UFC в лёгком весе, россиянине Хабибе Нурмагомедове.

«Я думаю, Хабиб был великолепен. Похоже, что он, вероятно, не вернётся. Недавно я спрашивал Дану Уайта: «Где Хабиб? Ты собираешься заставить его вернуться?» Думаю, он действительно хороший боец», — сказал Трамп в интервью Джиму Нортону и Мэтту Серре.

Нурмагомедов за время карьеры в смешанных единоборствах провёл 29 боёв, одержав в них 29 побед. 13 побед были одержаны в промоушене UFC. Последним его поединком стало противостояние с американцем Джастином Гэтжи. Их бой прошёл в октябре 2020 года на турнире UFC 254. Россиянин одержал победу, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде.

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