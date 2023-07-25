Дональд Трамп высказался в адрес Хабиба

Бывший президент США Дональд Трамп поделился мнением о бывшем чемпионе UFC в лёгком весе, россиянине Хабибе Нурмагомедове.
«Я думаю, Хабиб был великолепен. Похоже, что он, вероятно, не вернётся. Недавно я спрашивал Дану Уайта: «Где Хабиб? Ты собираешься заставить его вернуться?» Думаю, он действительно хороший боец», — сказал Трамп в интервью Джиму Нортону и Мэтту Серре.
Нурмагомедов за время карьеры в смешанных единоборствах провёл 29 боёв, одержав в них 29 побед. 13 побед были одержаны в промоушене UFC. Последним его поединком стало противостояние с американцем Джастином Гэтжи. Их бой прошёл в октябре 2020 года на турнире UFC 254. Россиянин одержал победу, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде.
Все братья Хабиба. Как в них разобраться?
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