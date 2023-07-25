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Дастин Порье — Джастин Гэтжи: когда бой, где смотреть прямую трансляцию

Дастин Порье — Джастин Гэтжи: когда бой, где смотреть прямую трансляцию
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В ночь с 29 на 30 июля мск в Солт-Лейк-Сити (Юта, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 291, в главном поединке которого сразятся рейтинговые американские бойцы Дастин Порье и Джастин Гэтжи.

Посмотреть спортивное мероприятие можно будет на платформе UFC Fight Pass. Увидеть бои можно будет и на телеканалах «Матч!» и «Матч! Боец». «Чемпионат» также будет освещать ход турнира.

Напомним, Порье и Гэтжи уже встречались в октагоне: весной 2018 года поединок между ними завершился победой Дастина техническим нокаутом в четвёртом раунде. В прошлом бою Порье победил соотечественника Майкла Чендлера. Гэтжи ранее одолел Рафаэля Физиева.

Дастин Порье отвесил пощёчину мужчине во время парада:

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