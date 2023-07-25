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Пауло Коста — Чимаеву: ты ходячий труп, я уничтожу тебя в твоём чёртовом доме

Пауло Коста — Чимаеву: ты ходячий труп, я уничтожу тебя в твоём чёртовом доме
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Бразильский боец смешанных единоборств, седьмой номер рейтинга средней весовой категории UFC Пауло Коста обратился к своему будущему сопернику, непобеждённому шведско-чеченскому бойцу Хамзату Чимаеву.

«Я тренируюсь каждый день, без выходных. Посмотри на это лицо, смотри сюда, чеченский гурман. Это лицо человека, который тебя убьёт. У тебя никаких шансов. Ты ходячий труп, я уничтожу тебя в твоём чёртовом доме», — сказал Коста в видео на своей странице в социальных сетях.

Напомним, ранее глава промоушена Дана Уайт официально анонсировал поединок Хамзата Чимаева и Пауло Косты. Бой состоится на турнире UFC 294 в Абу-Даби.

Хамзат Чимаев провёл 12 поединков в профессиональных смешанных единоборствах и выиграл все 12. У Косты 14 побед при двух поражениях в ММА.

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