Стали известны сроки следующего боя Мурата Гассиева. Есть два потенциальных соперника

Российский боксёр-тяжеловес Мурат Гассиев может провести свой следующий поединок в середине сентября. Соперником может стать швед Отто Валлин либо представитель ДР Конго Мартин Баколе.
«Мурат вовсю готовится и ежедневно тренируется. Гассиев ждёт информацию по сопернику и дате поединка. Ориентировочно его следующий бой плюс‑минус состоится в середине сентября. В качестве соперников рассматриваются Отто Валлин и Мартин Баколе. Однако конкретно можно говорить только после подписания контракта», — приводит «Матч ТВ» слова источника, знакомого с ситуацией.
Мурат Гассиев в последнем поединке выиграл нокаутом во втором раунде у американца Майка Балогуна. Всего у экс-чемпиона мира в первом тяжёлом весе по версии WBA и IBF 30 побед при одном поражении на профессиональном ринге.
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