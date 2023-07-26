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Чемпион Fight Nights — о победе Шлеменко: таких удушающих не бывает, Оливейра плохой актёр

Чемпион Fight Nights — о победе Шлеменко: таких удушающих не бывает, Оливейра плохой актёр
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Российский боец смешанных единоборств, чемпион промоушена Fight Nights в полусредней весовой категории Дмитрий Бикрёв прокомментировал победу Александра Шлеменко над бразильцем Алексом Оливейрой на турнире Shlemenko Fighting Championship 8.

Шлеменко выиграл у Оливейры удушающим приёмом в первом раунде. На счету Александра теперь 62 победы, 15 поражений и одна ничья в профессиональных смешанных единоборствах. Он прервал серию из трёх поединков без побед.

«Видел чудо-удушающий приём. Это из разряда Емельяненко — Ершов. Так не душат. Те, кто разбирается в борьбе, сразу скажут, что таких удушающих не бывает — и по позиции, и с таким захватом. Оливейра плохой актёр», — приводит слова Бикрёва «РБ Спорт».

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