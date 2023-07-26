Роман Копылов – Клаудио Рибейро: когда бой, где смотреть прямую трансляцию

В ночь с 29 на 30 июля мск на «Энерджи Солюшн-арене» в Солт-Лейк-Сити (Юта, США) пройдёт турнир UFC 291, участие в котором примет в том числе российский боец Роман Копылов. Противостоять Роману будет представитель Бразилии Клаудио Рибейро.
Посмотреть спортивное мероприятие можно будет на платформе UFC Fight Pass. Кроме того, увидеть бои можно будет и на телеканалах «Матч!» и «Матч! Боец». «Чемпионат» осветит ход турнира.
На счету Копылова четыре боя в UFC: россиянин проиграл в первых противостояниях, но затем добыл две победы, получив новый контракт с промоушеном Даны Уайта. В общей сложности в активе Копылова десять побед при двух поражениях в профессиональных смешанных единоборствах.
Рибейро провёл в UFC два боя, в которых одержал одну победу и потерпел одно поражение. Всего у бразильца семь побед и три поражения в ММА.
Главные титульные бои 2023 года в UFC:
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