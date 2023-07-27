«Хабиб дрался за отца». Гэтжи поделился воспоминаниями о бое с Нурмагомедовым

Американский боец смешанных единоборств, бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Джастин Гэтжи поделился воспоминаниями о поединке с Хабибом Нурмагомедовым.

Российский боец выиграл удушающим приёмом и защитил титул чемпиона, а затем объявил о завершении карьеры.

«Хабиб, который противостоял мне, — это совершенно другой Хабиб. Незадолго до боя он потерял отца. Так что дрался не только за себя, но и за него. Я не представляю, насколько сложно его было победить в тот вечер. Я прочувствовал, за что он дрался. Это был сложнейший поединок.

Конечно, не нужно было так быстро отдавать ему шею. Но сложно сказать… Он был готов принимать любые удары. И он принимал их. То, как он всё выдержал и шёл вперёд… меня это вымотало, я просто устал. Так всё сложилось в тот вечер. Даже если бы он не закрыл тот треугольник, мне было бы очень сложно драться дальше. Хабиб делает так, что энергия уходит быстрее, чем должна. Он отлично сработал, заставил меня устать. Отличный вечер для него», — приводит слова Гэтжи «Матч ТВ».