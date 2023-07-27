Ирина Алексеева рассказала, когда начнёт готовиться к следующей сопернице

Российская девушка-боец UFC Ирина Алексеева рассказала о предстоящей подготовке к следующему поединку в рамках промоушена. Соперницей россиянки станет непобеждённая Мелисса Диксон, а бой пройдёт 14 октября.

«По поводу моей будущей соперницы знаю только одно — что она дралась с моей одноклубницей по команде «Рать» Дашей Железняковой. Пока я её ещё не изучала, чтобы не забивать голову — потому что это рано. Когда поеду на сборы в Екатеринбург, это уже на следующей неделе будет, там все вместе с командой мы будем разбирать. Найдём видео её боев, будем просматривать, смотреть.

Ещё не знаю точно, кто будет у меня в лагере, потому что мы только начинаем всё собирать. Я поеду туда не за полтора месяца, как обычно, а за два с половиной, пораньше. Поэтому пока буду заниматься только собой, весь август совершенствуя в своих навыках что-то. Повторить, что-то новое, может, изучить — и где-то с 1 сентября уже начну прям четко готовиться под соперницу. Тогда и начну её разбирать. Просто заранее не хочу забивать себе голову, думать о ней — что и как делает. Пока буду заниматься собой», — приводит слова Алексеевой Legalbet.

Для Алексеевой бой с Диксон станет вторым в UFC. В апреле этого года Ирина выиграла у швейцарки Стефани Эггер болевым приёмом.