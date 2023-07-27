Деррик Льюис рассказал, что потерял сознание перед боем со Спиваком

Американский боец смешанных единоборств, десятый номер рейтинга тяжёлого веса UFC Деррик Льюис рассказал, насколько истощён был перед боем с Сергеем Спиваком в феврале. Тогда Спивак одержал победу над Льюисом сабмишеном в первом раунде.

«В нескольких последних боях я не был полностью здоров. Перед поединком со Спиваком я потерял сознание прямо перед взвешиванием, и моим тренерам пришлось нести меня туда на руках. Всю оставшуюся неделю у меня просто ни на что не было сил. За три дня до взвешивания я начал пытаться согнать вес и сбросил 11 килограммов за три дня, потому что просто ничего не ел. Во время самого поединка мне казалось, что я на самом деле умер. Я думал о других бойцах, которые тоже прошли через что-то такое — теряли сознание, потом вернулись, но уже не могли драться. Было очень страшно», — рассказал Льюис на пресс-конференции.

На UFC 291 Льюис проведёт бой с Маркосом Рожерио де Лимой.