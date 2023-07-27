Рестлер Петруха: многие профессиональные спортсмены у нас не выдерживают уровня тренировок

Боец, тренер и организатор турниров Независимой федерации рестлинга Петруха рассказал о физических нагрузках в своём виде спорта.

«Путь в рестлинг намного сложнее, чем многим кажется. Многие профессиональные спортсмены не выдерживают уровня и количества тренировок, выступлений. К нам приходили и спортсмены, и каскадёры. Задерживаются те, кто либо полюбит рестлинг, либо уже любил его.

Есть логика, что я спортсмен, приду и у меня всё получится. Но нужно обучиться, понять, куда ты попал. И понять, что от тебя одного вообще ничего не зависит. Ты должен работать в команде. Если ты прекрасный спортсмен — это не значит, что ты хороший рестлер», — сказал Петруха в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.