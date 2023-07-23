Как устроены турниры в реслинге? Странный регламент и масса чемпионов — всё ради зрителей

Хоть реслинг и не принято считать спортом в чистом виде, спортивная составляющая в нём присутствует, и в немалой степени. Поэтому есть там как победители, так и проигравшие. Разумеется, победители рано или поздно получают чемпионские титулы. Ради них схватки и проводятся. Зрители особенно сильно ждут именно матчи за пояс, потому что подобные мероприятия, усилиями организаторов, получаются наиболее зрелищными – причём не только для фанатов, но и для самих рестлеров.

Джон Сина Фото: Ronald Martinez/Getty Images

Крупнейшим промоушеном в реслинге является WWE, штаб-квартира которого расположена в США. И за многолетнюю историю лиги кто только не становился её чемпионом. Основные шоу в WWE проводятся под так называемыми брендами или ростерами, которые называются Raw и SmackDown. Ещё есть NXT, где выступают новые рестлеры, которые могут получить повышение и отправиться в первые два бренда. Распределение по ростерам проходит через ежегодный драфт WWE. Большинство участников соревнуются исключительно под одним брендом.

Что касается титулов, борьбу за которые ведут атлеты, то их в WWE множество… А раньше было и вовсе несколько десятков. Но со временем, по ходу развития лиги, некоторые пояса упразднили (например, Хардкорное чемпионство WWE или Чемпионство на миллион долларов). Разобраться в их большом количестве порой не получалось даже у бывалых фанатов. Но что есть, то есть. Организаторы экспериментируют не ради забавы, а с чисто прагматическими целями. И надо признать, у них получается. Ведь интерес к реслингу не ослабевает.

Выступают рестлеры на еженедельных телевизионных шоу того или иного бренда. Но особенно сильно болельщики ждут так называемые ежегодные премиальные живые шоу, являющиеся венцом всех предшествующих турниров и транслирующиеся по системе PPV и через стриминговые сервисы. Так происходит с 1980-х, когда была создана классическая «большая четвёрка» (Royal Rumble, WrestleMania, SummerSlam и Survivor Series). Позже сюда добавилось шоу Money in the Bank, и «большая четвёрка» превратилась в «большую пятёрку».

Royal Rumble («Королевская битва») проводится в январе, а участвуют в ней несколько десятков рестлеров. Выходят в ринг они не сразу. Изначально участников двое, а остальные появляются через определённый промежуток времени. Целью является перекидывание оппонента через верхние канаты – рестлер проиграет, если коснётся пола двумя ногами. В противном случае в битве он остаётся.

WrestleMania проводится в марте-апреле и является любимым шоу в WWE для многочисленных болельщиков. Здесь проводятся самые долгожданные схватки, которые являются завершением основных сюжетов, развивавшихся на протяжении предыдущих боёв. Благодаря WrestleMania реслинг прирос огромной армией болельщиков, которые перешли сюда из самых разных сфер: кино, спорта, музыки и т. д. В своё время участие в подобных шоу принимали Памела Андерсон, Шакил О’Нил, Майк Тайсон и даже Дональд Трамп.

SummerSlam проводится в конце августа и часто называется «самой большой вечеринкой лета». Шоу считается вторым по значимости событием года после WrestleMania.

Survivor Series проводится в конце ноября. Концепцией шоу является матч на выбывание, в котором участвуют две команды. Продолжается схватка до тех пор, пока не выбывает весь коллектив. Победителей, выстоявших до конца, называют «выжившими» (отсюда и название шоу).

Money in the Bank проводится с 2010 года. Сейчас фанаты шоу смотрят его в июле (раньше были май и июнь). Названо оно в честь так называемого матча с лестницами, который изначально проводился только на WrestleMania. Участие в лестничной битве принимают несколько человек. Оставшийся победитель с помощью лестницы забирает подвешенный над рингом кейс, где его ждёт чемпионский контракт.

Продолжаются премиальные шоу, как правило, три часа. Этого вполне достаточно, чтобы болельщики получили порцию незабываемых эмоций и довольные отправились по своим делам, уже предвкушая следующие мероприятия.

Многие могут задаться вопросом: раз в реслинге всё по сценарию, для чего вообще там появились титулы? Ответ весьма прост – пояса получают те рестлеры, доверие к которым проявляют организаторы. И потому чемпионский титул является своего рода признанием способностей спортсмена и демонстрацией намерений поработать с ним впредь.