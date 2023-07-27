Тони Фергюсон вытащил нож во время общения с журналистами перед UFC 291

Американский боец смешанных единоборств, бывший временный чемпион UFC в лёгкой весовой категории Тони Фергюсон во время общения с журналистами на медиа-дне, посвящённом предстоящему турниру UFC 291, достал нож.

Фергюсон рассказал, как выслеживал медведя во время отдыха, после чего достал из кармана нож и положил на стол рядом с собой.

Фергюсон с ножом в руках

Фергюсон с ножом на медиа-дне

На турнире UFC 291 Фергюсон проведёт бой с Бобби Грином. Сейчас Тони идёт на серии из пяти поражений. В последнем поединке в сентябре прошлого года он проиграл Нейту Диазу удушающим приёмом.

Всего в активе Фергюсона 25 побед и восемь поражений в профессиональных смешанных единоборствах.

Ранее Тони заявлял, что намерен провести ещё пять поединков и выиграть пояс чемпиона, прежде чем завершить карьеру.