UFC 273, Блахович — Перейра: где смотреть прямой эфир, дата трансляции боя

В ночь с 29 на 30 июля в Солт-Лейк-Сити пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 291, в соглавном событии которого сойдутся бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе, польский боец Ян Блахович и экс-обладатель пояса в среднем дивизионе Алекс Перейра.

Посмотреть турнир можно будет на платформе UFC Fight Pass. Увидеть бои можно будет и на телеканалах «Матч!» и «Матч! Боец». Бои предварительного карда начнутся в 01:00 мск, основной кард — в 05:00. «Чемпионат» также будет освещать ход турнира и проведёт текстовую трансляцию.

Ян Блахович свой последний поединок провёл в декабре прошлого года с россиянином Магомедом Анкалаевым. На кону стоял вакантный титул чемпиона в полутяжёлом весе, но бой завершился ничьей.

Для Алекса Перейры это будет первый поединок в полутяжёлом весе. Весной этого года бразильский боец проиграл нокаутом Исраэлю Адесанье и утратил чемпионский пояс в среднем дивизионе и объявил о том, что поднимется в полутяжёлый дивизион.