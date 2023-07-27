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UFC 273, Блахович — Перейра: где смотреть прямой эфир, дата трансляции боя

UFC 273, Блахович — Перейра: где смотреть прямой эфир, дата трансляции боя
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В ночь с 29 на 30 июля в Солт-Лейк-Сити пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 291, в соглавном событии которого сойдутся бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе, польский боец Ян Блахович и экс-обладатель пояса в среднем дивизионе Алекс Перейра.

Посмотреть турнир можно будет на платформе UFC Fight Pass. Увидеть бои можно будет и на телеканалах «Матч!» и «Матч! Боец». Бои предварительного карда начнутся в 01:00 мск, основной кард — в 05:00. «Чемпионат» также будет освещать ход турнира и проведёт текстовую трансляцию.

Ян Блахович свой последний поединок провёл в декабре прошлого года с россиянином Магомедом Анкалаевым. На кону стоял вакантный титул чемпиона в полутяжёлом весе, но бой завершился ничьей.

Для Алекса Перейры это будет первый поединок в полутяжёлом весе. Весной этого года бразильский боец проиграл нокаутом Исраэлю Адесанье и утратил чемпионский пояс в среднем дивизионе и объявил о том, что поднимется в полутяжёлый дивизион.

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