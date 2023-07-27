Трамп: Ковингтон получил 500 ударов в голову и всё равно чертовски умён

Бывший президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп поделился мнением о соотечественнике, претенденте на титул чемпиона UFC в полусреднем весе Колби Ковингтоне.

«Колби — настоящий, реальный боец. Это не просто обычный человек с губами, ртом и зубами, а настоящий мужик. Он боец чемпионского уровня UFC, и ему предстоит очень масштабный поединок, один из самых больших в истории. Я не знаю, как ему это удаётся. Он уже получил 400 или 500 ударов в голову, но всё равно чертовски умён», — приводит слова Трампа Sportskeeda с ссылкой на интервью UFC Unfiltered.

Напомним, Колби Ковингтону предстоит поединок с действующим чемпионом в полусреднем весе Леоном Эдвардсом. Вероятнее всего, бой пройдёт на турнире UFC 295 в Нью-Йорке.

В активе Ковингтона в профессиональных ММА 17 побед при трёх поражениях.