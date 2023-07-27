Легендарный судья UFC объяснил, за счёт чего Порье может выиграть у Гэтжи

Легендарный рефери Джон Маккарти поделился мнением о предстоящем поединке между Дастином Порье и Джастином Гэтжи, который пройдёт на турнире UFC 291.

«Дастин Порье хорош в партере. У Джастина тоже есть борьба, но это не та борьба, которой он занимался в детстве. Он стал другим человеком, и теперь он бьётся в стойке. Он может защититься от многих борцовских манёвров, но давайте будем честны — если он оказывается в партере, то он уже не тот.

Порье уже неоднократно доказывал свою состоятельность в партере, и он почти задушил Хабиба. Я не говорю, что Хабиб уже собирался постучать, но ему пришлось постараться, чтобы выбраться из той гильотины. И раз Дастин смог сделать это с Хабибом, то определённо сможет сделать это и с Гэтжи», — сказал Маккарти в очередном своём подкасте.