Петруха: Конор может уйти в реслинг, но только тогда, когда захочет сам. Он фанат

Боец, тренер и организатор турниров Независимой федерации реслинга Петруха оценил возможный переход бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора в данный вид спорта.
«Конор это может сделать, но только тогда, когда захочет сам. Он фанат реслинга. И на матчи он выходил в стиле походки Винса Макмэна. Но об этом знают именно фанаты реслинга. Макгрегор многие вещи делал как и в реслинге — трэш-ток, другие фишки», — сказал Петруха в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
Конор Макгрегор в последний раз выходил в октагон в июле 2021 года. Тогда ирландец проиграл Дастину Порье техническим нокаутом. В этом году Макгрегор вместе с Майклом Чендлером является тренером на шоу The Ultimate Fighter. Сам боец говорил, что вернётся в октагон в следующем году.
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