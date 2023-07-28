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Рестлер Петруха назвал главную проблему этого вида спорта в России

Рестлер Петруха назвал главную проблему этого вида спорта в России
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Боец, тренер и организатор турниров Независимой федерации реслинга Петруха высказался о главной, на его взгляд, проблеме данного вида спорта в России.

Спортсмен считает, что реслингу для повышения узнаваемости не хватает крупных спонсоров.

«Чтобы в России была возможность привлекать звёзд, должны прийти большие спонсоры, такие же, как и в MMA, поп-MMA. Этого будет достаточно, чтобы люди из разных видов спорта захотели участвовать в реслинге. Им же нужно какое-то вознаграждение, им нужны деньги, помимо славы, само собой. Нужен приход большого спонсора. И тогда о реслинге в России узнают намного больше, придёт больше знаменитых личностей», — сказал Петруха в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Ранее Петруха заявлял, что не все профессиональные спортсмены способны выдержать тренировки рестлеров.

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