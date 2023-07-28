Александр Шлеменко показал актуальную физическую форму

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками свежими фотографиями. Снимки были сделаны 27 июля.
«Актуальная форма на 27.07.2023. Готовлюсь и набираю дальше», — написал Александр.
Фото: Из личного архива Александра Шлеменко
Фото: Из личного архива Александра Шлеменко
Фото: Из личного архива Александра Шлеменко
Напомним, 21 июля Шлеменко провёл бой в рамках турнира Shlemenco Fighting Championship 8. Противостоял россиянину спортсмен из Бразилии Алекс Оливейра. Александр одержал победу удушающим приёмом в первом раунде. В общей сложности в активе Шлеменко 62 победы, 15 поражений и одна ничья в профессиональных смешанных единоборствах. Сейчас Александру 39 лет.
Александр Шлеменко и Андрей Корешков вылетели в Японию:
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