Шлеменко обвиняют в подставном поединке. А Оливейру называют очень плохим актёром

Прошло меньше недели с того момента, как Александр Шлеменко одержал свою долгожданную победу в MMA. Шторм в блестящем стиле разделался с Алексом Оливейрой на исходе второй минуты поединка. Многие обрадовались этому успеху Шторма, который прервал длительную неудачную серию в октагоне. Но нашлись и те, кто обрушились на Шлеменко с критикой. В честность боя с Ковбоем, выступавшим в UFC, верят далеко не все.

Очень резко о поединке высказался чемпион промоушена Fight Nights в полусредней весовой категории Дмитрий Бикрёв: «Видел чудо-удушающий приём. Это из разряда Емельяненко — Ершов. Так не душат. Те, кто разбирается в борьбе, сразу скажут, что таких удушающих не бывает — и по позиции, и с таким захватом. Оливейра плохой актёр».

Конечно, такое мнение имеет право на существование. Но, кажется, Шлеменко победил в честном поединке. По поводу борьбы и самого захвата можно рассуждать долго. Но достаточно вспомнить бой легендарного Джона Джонса и Сириля Гана. Там Костяной задушил соперника из позиции, из которой это казалось просто невозможным. А главное, американец победил той же самой гильотиной. При достаточной физической силе её можно красиво исполнить и из этого положения.

Главный аргумент в пользу честности Александра – его бой с Клебером Соузой. Он проходил на Shlemenko Fighting Championship – 5. Раздельным решением судей поединок завершился вничью. А ведь это произошло после чудовищного поражения от Александра Илича за 22 секунды. Шлеменко спокойно мог воспользоваться «домашним» судейством и закрыть неудачу, заставив скептиков замолчать. Но вместо этого получил очень спорное решение от рефери.

Кажется, что сравнение с поединком Александра Емельяненко и Евгения Ершова не является корректным. Во-первых, Шторм никогда ранее не был замечен в подобных делах, всегда считался образцом честности. Во-вторых, Алекс Оливейра – это боец с солидным бэкграундом и опытом выступлений в UFC. И портить свою репутацию он вряд ли захотел бы.