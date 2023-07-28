Копылов — Рибейро: где смотреть прямой эфир, дата трансляции боя

В ночь с 29 на 30 июля мск в Солт-Лейк-Сити (Юта, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 291, участие в котором примет в том числе российский боец Роман Копылов. Соперником Романа будет бразилец Клаудио Рибейро.
Посмотреть спортивное шоу можно будет на платформе UFC Fight Pass. Кроме того, увидеть бои турнира можно будет и на телеканалах «Матч!» и «Матч! Боец». «Чемпионат» также осветит ход спортивного мероприятия.
В активе Копылова четыре боя в UFC: россиянин проиграл в первых противостояниях, но затем добыл две победы, получив новый контракт с промоушеном Даны Уайта. В общей сложности на счету Романа десять побед при двух поражениях в профессиональных смешанных единоборствах.
Рибейро провёл в UFC два боя, в которых одержал одну победу и потерпел одно поражение. Всего у бразильца семь побед и три поражения в ММА.
Главные титульные бои 2023 года в UFC:
- 28 июля 2023
-
17:28
-
16:45
-
16:38
-
16:08
-
15:45
-
14:29
-
14:28
-
13:57
-
12:59
-
12:57
-
12:17
-
12:00
-
11:39
-
11:11
-
10:53
-
10:15
-
09:42
-
09:30
-
09:21
-
09:05
-
08:40
-
08:10
-
07:50
-
00:55
-
00:47
-
00:16
-
00:00
- 27 июля 2023
-
23:32
-
22:53
-
22:43
-
22:20
-
22:17
-
21:39
-
21:22
-
21:00