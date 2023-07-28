Копылов — Рибейро: где смотреть прямой эфир, дата трансляции боя

В ночь с 29 на 30 июля мск в Солт-Лейк-Сити (Юта, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 291, участие в котором примет в том числе российский боец Роман Копылов. Соперником Романа будет бразилец Клаудио Рибейро.

Посмотреть спортивное шоу можно будет на платформе UFC Fight Pass. Кроме того, увидеть бои турнира можно будет и на телеканалах «Матч!» и «Матч! Боец». «Чемпионат» также осветит ход спортивного мероприятия.

В активе Копылова четыре боя в UFC: россиянин проиграл в первых противостояниях, но затем добыл две победы, получив новый контракт с промоушеном Даны Уайта. В общей сложности на счету Романа десять побед при двух поражениях в профессиональных смешанных единоборствах.

Рибейро провёл в UFC два боя, в которых одержал одну победу и потерпел одно поражение. Всего у бразильца семь побед и три поражения в ММА.

Главные титульные бои 2023 года в UFC: