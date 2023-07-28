Альберт Батыргазиев победил Франсиса Фромету единогласным решением судей
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Олимпийский чемпион — 2020, россиянин Альберт Батыргазиев единогласным решением судей победил титулованного доминиканского боксёра Франсиса Фромету.
Поединок, проходивший в Ханты-Мансийске, закончился со счётом 99-91, 100-90, 97:93 в пользу Батыргазиева.
Альберт Батыргазиев, таким образом, провёл свой девятый поединок в карьере на профессиональном ринге и одержал седьмую победу.
Предыдущий бой Батыргазиев провёл в начале февраля в подмосковном Серпухове, когда техническим нокаутом в девятом раунде победил экс-чемпиона WBA Super Изрееля Корралеса из Панамы. Тот триумф позволил Батыргазиеву войти в рейтинг WBA в лёгком весе.
Напомним, Батыргазиев является олимпийским чемпионом Игр в Токио и четырёхкратным чемпионом России в любителях.
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