Дастин Порье оказался легче Джастина Гэтжи перед UFC 291
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Американские бойцы Дастин Порье и Джастин Гэтжи продемонстрировали нужный вес перед турниром UFC 291, где они сойдутся в главном поединке вечера.
Результаты взвешивания:
Дастин Порье — 70,31 кг;
Джастин Гэтжи — 70,76 кг.
Напомним, турнир UFC 291 пройдёт в ночь с 29 на 30 июля в Солт-Лейк-Сити (США). Поединки предварительного карда начнутся в 1:00 мск, а основного карда — в 5:00.
Порье и Гэтжи уже встречались в октагоне весной 2018 года. Тот бой завершился победой Порье техническим нокаутом в четвёртом раунде.
В своём последнем бою в ноябре прошлого года Дастин Порье выиграл удушающим приёмом у соотечественника, Майкла Чендлера. Гэтжи в марте победил Рафаэля Физиева решением большинства судей.
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