Александр Емельяненко рассказал, почему оказался в реабилитационном центре
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Популярный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко назвал причины, по которым он оказался в реабилитационном центре.
«В реабилитационный центр я попал, потому что с детства вёл такой образ жизни. Я вырос на улице, у меня компания была хулиганов. Бездельники, бандиты. Постоянно вечер в ресторанах, барах, кабаках проводили. И с тех пор так привык. Выпивать, расслабляться. На какое-то время бросал, возвращался в это болото. Бросал, возвращался. После последнего боя я сам для себя нашёл успокоительную таблетку, что мне нужно отдохнуть и восстановиться недельку. А потом возвращаться в спортзал и дальше радовать своими боями», — сказал Александр Емельяненко в новом видео, опубликованном на его YouTube-канале.
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