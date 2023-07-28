Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Постоянно возвращался в болото». Александр Емельяненко — о развитии зависимости

«Постоянно возвращался в болото». Александр Емельяненко — о развитии зависимости
Аудио-версия:
Комментарии

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал о развитии алкогольной зависимости.

«Пришёл в магазин, сначала взял три бутылки вина красного, сухого. Мне рассказывали, что сухое красное вино полезно для организма. Потом перешёл на более крепкие спиртные напитки. Потому что за вином мне надоело каждый раз ходить, а ящик тяжело в руках нести. Перешёл на виски. Сначала подумал: «Что такого? Справлюсь, сейчас выправлюсь». И мне понравилось, втянулся в этот образ жизни, стал уже зависим от выпивки. Ну и уже начал пропускать тренировки, перестал с кем-то общаться. Меня устраивал мой образ жизни, я его вёл.

Об этом узнало моё окружение, ну и не знало, как меня вытянуть из этого болота. Я ложился в больницы, мне предоставляли вип-палаты, у меня закрыто было свободное перемещение. Меня капали, процедуры какие-то назначали. Но потом я выходил, думаю: «Никто не узнает. Возьму пивка, выпью!». Ну и опять начиналось с того же самого. Опять возвращался в это же болото», — сказал Емельяненко в новом видео, опубликованном на его YouTube-канале.

Материалы по теме
Александр Емельяненко рассказал, почему оказался в реабилитационном центре
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023