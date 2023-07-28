Александр Емельяненко: не выделяюсь тем, что я знаменитость. Если уборка — убираюсь

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал о времени, проведённом в реабилитационном центре, куда он попал из-за алкогольной зависимости.

«Приехал в Республику Ингушетию и попал в реабилитационный центр. Сначала я ничего не понимал, ждал обещаний, которыми меня обнадёжили. Потом всё понял. Посидел, послушал, сделал выводы. Послушал истории, задания, которые выполняют зависимые. Я смирился. Я не выделяюсь тем, что я знаменитость. Я в группе выполняю те же задания, то и остальные реабилитанты. Если уборка – убираюсь, лекция – слушаю, задания – пишу. То есть двигаюсь абсолютно ровно, как и вся группа.

Для меня сложно было понять и осознать, куда я попал. Свыкнуться и смириться с этим. У меня большой опыт нахождения в камерной системе. Поэтому я быстро реабилитировался, адаптировался. И теперь иду со всеми в строю. Посмотрел назад. На тот путь, которым я шёл, тот образ жизни, который я вёл. И понял, что всё по воле бога. Я попал в реабилитационный центр, чтобы осознать свои ошибки и дальше двигаться трезво, уверенно, не сбиваясь с пути», — сказал Емельяненко в новом видео, опубликованном на его YouTube-канале.