Александр Емельяненко: у меня большие планы, я ещё долго собираюсь выступать

Популярный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко сообщил, что намерен выступать ещё долгое время.

«Благодарен людям, из-за которых я попал в реабилитационный центр. У меня большие планы, я ещё долго собираюсь выступать. Тем, у кого есть проблемы с зависимостью, я рекомендовал бы им вспомнить трезвый образ жизни, посмотреть по сторонам. Любой человек может и должен получать удовольствие не от изменённого состояния, а от трезвой жизни. Когда вы это осознаете, вы поймёте, что есть другая жизнь», — сказал Александр Емельяненко в новом видео, опубликованном на его YouTube-канале.

Напомним, ранее стало известно, что 41-летний Емельяненко попал в реабилитационный центр из-за проблем с алкоголем.