Дастин Порье — Джастин Гэтжи 2: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию
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В ночь на 30 июля в Солт-Лейк-Сити (США) состоится очередной турнир по смешанным единоборствам UFC 291, в главном событии которого за пояс BMF будут драться звёздные бойцы лёгкой весовой категории Дастин Порье и Джастин Гэтжи.
Посмотреть турнир можно будет на платформе UFC Fight Pass. Трансляции боёв также будут на телеканалах «Матч!» и «Матч! Боец». В связи с тем, что один из боёв сорвался, время начала турнира изменилось. Поединки предварительного карда начнутся в 2:00 мск, а основного карда — в 5:00. «Чемпионат» также будет освещать ход турнира и проведёт текстовую трансляцию.
Напомним, Порье и Гэтжи уже встречались в октагоне весной 2018 года. Тот бой завершился победой Порье техническим нокаутом в четвёртом раунде.
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