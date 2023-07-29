Оли Томпсон: Дацик будет жестоко наказан, планирую каждую минуту рубить его

Британский боец смешанных единоборств Оли Томпсон высказался о предстоящем поединке с россиянином Вячеславом Дациком. Бой должен состояться 18 августа на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

«Дацик физически сложен так, чтобы держать удар, и он получит своё. Он будет наказан, жестоко наказан. Сколько он выдержит, зависит только от него. Может, один, может, три раунда, может, дойдёт до финала. Но я могу гарантировать, что каждый раунд будет жёстким. Каждую из трех минут раунда я буду рубить Дацика. И в конце поднимут мою руку», — приводит слова Томпсона «РЕН ТВ».

В мае Томпсон провёл поединок с экс-бойцом UFC Алексеем Олейником и выиграл нокаутом в первом раунде. Дацик в последнем бою проиграл Галымжану Жасланову решением большинства судей.