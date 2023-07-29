Оли Томпсон: Дацик будет жестоко наказан, планирую каждую минуту рубить его
Поделиться
Британский боец смешанных единоборств Оли Томпсон высказался о предстоящем поединке с россиянином Вячеславом Дациком. Бой должен состояться 18 августа на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ».
«Дацик физически сложен так, чтобы держать удар, и он получит своё. Он будет наказан, жестоко наказан. Сколько он выдержит, зависит только от него. Может, один, может, три раунда, может, дойдёт до финала. Но я могу гарантировать, что каждый раунд будет жёстким. Каждую из трех минут раунда я буду рубить Дацика. И в конце поднимут мою руку», — приводит слова Томпсона «РЕН ТВ».
В мае Томпсон провёл поединок с экс-бойцом UFC Алексеем Олейником и выиграл нокаутом в первом раунде. Дацик в последнем бою проиграл Галымжану Жасланову решением большинства судей.
Материалы по теме
Комментарии
- 29 июля 2023
-
15:46
-
15:00
-
14:21
-
13:39
-
12:30
-
12:20
-
11:29
-
10:58
-
10:23
-
09:48
-
09:30
-
09:09
-
07:30
-
07:07
-
06:10
-
05:59
-
04:51
-
00:57
-
00:20
- 28 июля 2023
-
23:18
-
22:39
-
22:30
-
20:39
-
20:18
-
18:45
-
18:36
-
18:25
-
17:57
-
17:28
-
16:45
-
16:38
-
16:08
-
15:45
-
14:29
-
14:28
Партнерский контент