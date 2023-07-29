Копылов — Рибейро: прямой эфир боя начнётся примерно в 3:00 мск

В ночь с 29 на 30 июля в Солт-Лейк-Сити (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 291. В предварительном карде свой поединок проведёт российский боец среднего веса (до 84 кг) Роман Копылов.
Соперником 32-летнего россиянина станет 31-летний бразилец Клаудио Рибейро. Боец дебютировал в престижнейшей лиге мира в январе нынешнего года, и для него это третье выступление в UFC.
В активе Копылова четыре поединка в UFC: россиянин проиграл в первых боях, но затем одержал две победы, получив новый контракт с промоушеном Даны Уайта. В общей сложности на счету Романа десять побед при двух поражениях в профессиональных смешанных единоборствах.
Трансляцию турнира UFC 291 можно будет посмотреть на платформе UFC Fight Pass. Российские зрители также могут посмотреть шоу на телеканалах «Матч!» и «Матч! Боец». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию. Начало предварительного карда – в 3:00 мск, начало главного карда – в 5:00 мск.
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