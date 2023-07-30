Роман Копылов прокомментировал свою победу на турнире UFC 291

Российский боец смешанных единоборств Роман Копылов прокомментировал победу над бразильцем Клаудио Рибейро на турнире UFC 291. Напомним, россиянин одержал победу нокаутом во втором раунде.

«Я очень счастлив драться здесь, в лучшей лиге мира. Рад, что все наставления сработали. Моя левая нога не подводит, спасибо ей. Первый раунд я прикормил по корпусу и перевёл на голову. Всё было по плану моих тренировок», — сказал Копылов после боя.

Копылов одержал 11-ю победу в смешанных единоборствах. Также на его счету два поражения.

Главным поединком вечера станет бой американцев Дастина Порье и Джастина Гэтжи. Порье и Гэтжи уже встречались в октагоне весной 2018 года. Тогда победу одержал Порье техническим нокаутом в четвёртом раунде.