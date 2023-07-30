Роман Копылов прокомментировал свою победу на турнире UFC 291
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Российский боец смешанных единоборств Роман Копылов прокомментировал победу над бразильцем Клаудио Рибейро на турнире UFC 291. Напомним, россиянин одержал победу нокаутом во втором раунде.
«Я очень счастлив драться здесь, в лучшей лиге мира. Рад, что все наставления сработали. Моя левая нога не подводит, спасибо ей. Первый раунд я прикормил по корпусу и перевёл на голову. Всё было по плану моих тренировок», — сказал Копылов после боя.
Копылов одержал 11-ю победу в смешанных единоборствах. Также на его счету два поражения.
Главным поединком вечера станет бой американцев Дастина Порье и Джастина Гэтжи. Порье и Гэтжи уже встречались в октагоне весной 2018 года. Тогда победу одержал Порье техническим нокаутом в четвёртом раунде.
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