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Роман Копылов прокомментировал свою победу на турнире UFC 291

Роман Копылов прокомментировал свою победу на турнире UFC 291
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Российский боец смешанных единоборств Роман Копылов прокомментировал победу над бразильцем Клаудио Рибейро на турнире UFC 291. Напомним, россиянин одержал победу нокаутом во втором раунде.

«Я очень счастлив драться здесь, в лучшей лиге мира. Рад, что все наставления сработали. Моя левая нога не подводит, спасибо ей. Первый раунд я прикормил по корпусу и перевёл на голову. Всё было по плану моих тренировок», — сказал Копылов после боя.

Копылов одержал 11-ю победу в смешанных единоборствах. Также на его счету два поражения.

Главным поединком вечера станет бой американцев Дастина Порье и Джастина Гэтжи. Порье и Гэтжи уже встречались в октагоне весной 2018 года. Тогда победу одержал Порье техническим нокаутом в четвёртом раунде.

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