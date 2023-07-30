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Перейра: я буду драться за пояс в полутяжёлом весе, и мне всё равно, с кем

Перейра: я буду драться за пояс в полутяжёлом весе, и мне всё равно, с кем
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Бразильский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в среднем весе Алекс Перейра прокомментировал свою победу над Яном Блаховичем и заявил, что намерен драться за пояс в полутяжёлой весовой категории.

«Это был очень тяжёлый бой, но я надеюсь, что показал вам немного того, как умею вести борьбу. Наберитесь терпения, и я покажу ещё больше. Я сосредоточен на поясе. Мы уже говорили с UFC, они дали понять, что этот бой был претендентским. Я буду драться за пояс, и мне всё равно, с кем.

Я хочу стать чемпионом в этом дивизионе, а потом меня ждут ещё кое-какие дела. Чувствовал себя прекрасно, так как гонял на 20 фунтов меньше», — сказал Перейра после боя.

Напомним, на турнире UFC 291 Алекс Перейра выиграл у Яна Блаховича раздельным решением судей.

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