Василевский: Копылов – красавчик! В своём весе может побить любого, даже чемпиона

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский прокомментировал победу Романа Копылова над бразильцем Клаудио Рибейро.

Копылов выступил на UFC 291 и отправил соперника в нокаут во втором раунде ударом ногой в голову.

«Рома – красавчик! Сейчас он уже уверенно выходит в клетку UFC и делает то, что умеет. То, что Копылов вызвал Стрикленда – это правильно. В UFC нужно вызывать. Рома в своём весе может побить кого угодно, даже чемпиона. Он тренируется в Дагестане, подтянул борьбу. У него дисциплинированный и серьёзный подход к тренировкам», – сказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Для Копылова победа над Рибейро стала третьей подряд в рамках UFC. До этого у Романа было два поражения.