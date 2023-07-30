Копылов объяснил решение бросить вызов Шону Стрикленду

Российский боец смешанных единоборств Роман Копылов, выступающий в средней весовой категории UFC, объяснил, почему вызвал на бой шестого номера рейтинга Шона Стрикленда.

«Мы два ударника, у нас одинаковые стили. Думаю, людям нравятся зрелищные бои в стойке и, думаю, мы покажем отличный бой. Это будет бой вечера. Мы же здесь, чтобы проверять себя и добиваться чего-то большего. Вот и хочется проверить свои силы», — сказал Копылов на пресс-конференции после боя.

На турнире UFC 291 Роман Копылов выиграл у бразильца Клаудио Рибейро, отправив его в нокаут ударом ногой в голову во втором раунде. Для россиянина это третья победа подряд в UFC. При этом он начинал свой путь в промоушене с двух поражений.

Всего у Копылова 11 побед при двух поражениях в ММА.