Кроуфорд намекнул, что его бой со Спенсом был последним в полусреднем весе

Новый абсолютный чемпион мира в полусреднем весе (до 66,7 кг) американец Теренс Кроуфорд (40-0, 31 KO) не исключил, что прошедший поединок с соотечественником Эрролом Спенсом (28-1, 22 KO) может стать для него последним в дивизионе.

«Реванш определённо не состоится в полусреднем весе. Вы знаете, в нашем бизнесе наносится ущерб. Мне тоже тяжело укладываться в лимит полусреднего веса. Я уже говорил о том, что мог бы подняться в весе и бросить вызов [Джермеллу] Чарло. В любом случае первый средний вес не является чем-то недосягаемым», – сказал Кроуфорд на послематчевой пресс-конференции.

Теренсу Кроуфорду 35 лет. Американец является бывшим чемпионом мира в лёгком весе (до 61,2 кг), а также абсолютным чемпионом в первом полусреднем дивизионе (до 63,5 кг).