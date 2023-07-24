Гэтжи: хочу доказать, что Махачев – не Хабиб

Двукратный претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг), американец Джастин Гэтжи высказался о потенциальном поединке с действующим чемпионом, россиянином Исламом Махачевым.

«Если исходить из того, что мы знаем, то самым тяжёлым соперником для Махачева является Волкановски. Он уже дрался с ним, и это был очень близкий бой. Я никогда не встречался с Махачевым, как и Порье.

Волкановски – ответ на вопрос прямо сейчас, но я не могу дождаться, когда попаду в клетку. Точно знаю, что Махачев — это не Хабиб, и хочу доказать это», – сказал Гэтжи в интервью YouTube-каналу SHAK MMA.

Напомним, 30 июля в Лас-Вегасе (США) в рамках турнира UFC 291 Гэтжи проведёт реванш с соотечественником, Дастином Порье.