Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Гэтжи: хочу доказать, что Махачев – не Хабиб

Гэтжи: хочу доказать, что Махачев – не Хабиб
Комментарии

Двукратный претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг), американец Джастин Гэтжи высказался о потенциальном поединке с действующим чемпионом, россиянином Исламом Махачевым.

«Если исходить из того, что мы знаем, то самым тяжёлым соперником для Махачева является Волкановски. Он уже дрался с ним, и это был очень близкий бой. Я никогда не встречался с Махачевым, как и Порье.

Волкановски – ответ на вопрос прямо сейчас, но я не могу дождаться, когда попаду в клетку. Точно знаю, что Махачев — это не Хабиб, и хочу доказать это», – сказал Гэтжи в интервью YouTube-каналу SHAK MMA.

Напомним, 30 июля в Лас-Вегасе (США) в рамках турнира UFC 291 Гэтжи проведёт реванш с соотечественником, Дастином Порье.

Материалы по теме
Соннен объяснил, почему Волкановски должен освободить титул ради реванша с Махачевым
Материалы по теме
Для Махачева и Чимаева готовят супертурнир в Абу-Даби. Но соперники наших парней — провал
Для Махачева и Чимаева готовят супертурнир в Абу-Даби. Но соперники наших парней — провал
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023