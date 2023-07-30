От Гэтжи откупились фальшивым поясом. Хайлайта продолжают водить за нос

В ночь с 29 на 30 июля на турнире UFC 291 состоялся поединок за пояс BMF. Звание главного «плохиша» лиги делили Дастин Порье и Джастин Гэтжи. А ведь пару недель назад оба бойца не лучшим образом высказывались о титуле. Но бой закатили яркий, Хайлайт нокаутировал соотечественника во втором раунде. И сразу заявил, что собирается побороться за настоящий чемпионский пояс. Вот только складывается ощущение, что званием BMF от Гэтжи просто откупились.

Конечно, Джастин надеется, что сразу после Чарльза Оливейры возможностью побороться за пояс Ислама Махачева обзаведётся именно он. Вот только возникают большие вопросы, насколько это нужно всем остальным. У россиянина бой с бразильцем, а затем, если титульник закончится победой, остаётся незавершённое дело с Александром Волкановски. Он, между прочим, вернулся на первое место в рейтинге P4P. Поэтому для Ислама вновь стал желанным соперником.

В UFC также вряд ли заинтересованы в титульнике Гэтжи. Почему? А потому что, скорее всего, ему теперь дадут защитить пояс BMF. И Махачев вряд ли подходит для такого поединка. Организации предстоит серьёзно подумать над тем, кого именно дать Хайлайту. Но в списке потенциальных оппонентов россиянин вряд ли будет идти в первых рядах.

Казалось бы, к Гэтжи идёт в руки другой статусный бой. О желании подраться с ним заявил Конор Макгрегор: «Джастин, я дам тебе пощёчину. Я — настоящий BMF. Он может драться за какие-то гроши, если ему так хочется, но мне нужны деньги, и я здесь командую. К чёрту Чендлера. Если ты хочешь этого боя, то требуй его».

Вот только Хайлайт прекрасно понимает, что Конор тоже водит его за нос. Макгрегор просто выбрал очередную жертву для трэш-тока, а реально возвращаться в октагон он не спешит. Поэтому Джастин отверг вызов довольно категорично: «Конор шесть раз отказывался от боя со мной. Как правило, чтобы получить поединок с ним, нужно идти на [серии] поражений. Приятно ли мне, что он упоминает меня? Не знаю, мне всё равно. Мне нравятся большие бои, и это, конечно, звучит привлекательно — но я не стану драться с тем, кто на стероидах. Я сам в жизни не принимал стероиды и никогда не буду. Ладно, после того как завершу карьеру, могу принять что-то. Но [пока что] я никогда не принимал их и не хочу драться с читером».

Конечно, Гэтжи грезит чемпионским боем с Махачевым или Оливейрой. И реально получить его может только в случае, если победит Чарльз. А вот с Исламом в обозримом будущем Джастин вряд ли сразится. Поэтому ему придётся либо ждать бразильца (в случае поражения Оливейры) и проводить с ним ещё один претендентский бой, либо закрывать трилогию с Порье. Пока эти варианты выглядят самыми вероятными.