Стерлинг одним словом описал победу Гэтжи в бою с Порье на UFC 291

Чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Алджамейн Стерлинг отреагировал на победу Джастина Гэтжи в поединке с Дастином Порье. Они встречались на турнире по смешанным единоборствам UFC 291. Бой закончился победой Джастина нокаутом во втором раунде. Решающим ударом Джастина был хай-кик.

«Безумие!» — написал Стерлинг в социальных сетях.

«ММА – безумный спорт, случиться может что угодно», — добавил приятель Стерлинга грузинский боец Мераб Двалишвили.

После боя на UFC 291 на счету Гэтжи стало 25 побед. Четыре раза Джастин терпел поражение. У Порье в настоящий момент 29 побед и восемь поражений.

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Ранее в адрес Порье высказался популярный голливудский актёр и прославленный рестлер Дуэйн Джонсон.