Дуэйн Джонсон высказался в адрес Порье после его поражения в бою с Гэтжи

Известный голливудский актёр и прославленный рестлер Дуэйн Джонсон разместил новый пост у себя в социальных сетях, где отреагировал на поражение Дастина Порье в бою с Джастином Гэтжи. Их поединок прошёл в ночь с 29 на 30 июля мск на турнире UFC 291 и закончился победой Джастина нокаутом во втором раунде. Решающим ударом Джастина был хай-кик. После этого боя в активе Гэтжи 25 побед и четыре поражения, а у Порье 29 побед и восемь поражений.

«Как же мне нравится его подход! Это жизненные уроки, которые мы можем передать младшим. На что бы вы ни подписались, убедитесь, что вам это точно нравится, потому что случиться может всякое. Так и есть. Обожаю этого чувака. Огромное уважение, брат», — написал Джонсон.

Дастин Порье отвесил пощёчину мужчине во время парада: