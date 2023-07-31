Андрей Корешков прокомментировал победу в бою с американцем Ларкином

Российский боец Bellator Андрей Корешков прокомментировал победу, одержанную в поединке с американцем Лоренцом Ларкином. Их бой проходил в ночь с 29 на 30 июля мск на совместном турнире лиг Bellator и Rizin. Корешков победил раздельным решением судей.

«Хочу поблагодарить вас за поздравления, их очень много! Буду дальше стараться только радовать вас! Волнительное было возвращение! Эта победа не только моя! Эта победа наша, моей команды и всех, кто напрямую или косвенно помогал готовиться!

Я хочу поблагодарить моего тренера Александра Шлеменко! За его невероятно огромный вклад в эту победу! За его заботу, уникальные условия, которые он создал для меня, за невероятную поддержку! За мотивацию и за всё то, что он делает для меня от души! Всю подготовку я провёл в Омске, в школе «Шторм», и это делает эту победу вдвойне ценнее!» — написал Корешков на своей странице в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Андрея Корешкова

Шлеменко и Корешков вылетели в Японию: