Андрей Корешков победил Лоренца Ларкина раздельным решением судей

В ночь с 29 на 30 июля проходит второй совместный турнир Bellator MMA и Rizin. Он проходит в японском городе Токио. Сначала в октагон вышел Андрей Корешков, соперником которого стал Лоренц Ларкин. Корешков победил Ларкина раздельным решением судей.

Первый поединок между Корешковым и Ларкиным состоялся в октябре 2019 года на турнире Bellator 229. Андрей тогда потерпел поражение раздельным решением судей.

В общей сложности Корешков в смешанных единоборствах провёл 31 бой, в которых одержал 27 побед и потерпел четыре поражения. На счету Ларкина 35 боёв, где он добыл 25 побед и потерпел восемь поражений. Ещё два боя с его участием были признаны несостоявшимися.

После боя Корешкова и Ларкина в октагон выйдет Магомед Магомедов, где будет биться с Дэнни Сабателло. В главном бою вечера сойдутся легковесы Эй-Джей Макки и Патрисио Фрейре.