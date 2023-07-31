Джейк Пол — о бое с Нейтом Диазом: я убью или буду убитым
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Известный видеоблогер Джейк Пол, увлекающийся боксом и смешанными единоборствами, высказался о предстоящем поединке с соотечественником, бойцом ММА Нейтом Диазом. Бой пройдёт по правилам бокса в Далласе (США) 5 августа.
«Неделя боя. Я отправлюсь туда, чтобы убить или быть убитым», — написал Пол.
Напомним, в последнем поединке, состоявшемся в ночь с 26 на 27 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), Пол встречался с британским боксёром Томми Фьюри. Бой продлился все восемь раундов и завершился победой Фьюри раздельным решением судей. Это первое поражение Джейка. Томми до поединка с Джейком провёл восемь боёв и ни разу не проиграл.
Томми Фьюри джебом выбил на автомате невероятные 841 балл:
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