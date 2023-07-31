Рой Джонс отреагировал на историческую победу Кроуфорда над Спенсом

Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях, легендарный американец Рой Джонс-младший прокомментировал результат поединка между соотечественниками Теренсом Кроуфордом и Эрролом Спенсом, состоявшегося вчера, 30 июля, в Лас-Вегасе (США).

Напомним, Кроуфорд победил техническим нокаутом в девятом раунде, став абсолютным чемпионом в полусреднем весе (до 66,7 кг).

«Минувший вечер получился удивительным. Теренс Кроуфорд доказал, что он, без сомнений, является лучшим боксёром мира вне зависимости от весовой категории. Единственное, что сдерживало его, это отсутствие первоклассной оппозиции. Теперь он зацементировал своё место.

Ему понадобилось немало времени, чтобы добиться признания, потому что перед ним долго никого не выставляли. Мне повезло, потому что я встретился с Джеймсом Тони в начале карьеры, мне было 25 лет. Кроуфорд добился своего к 35 годам. Он ждал этого пять лет из-за политики в боксе», – сказал Джонс в интервью YouTube-каналу Boxing News.