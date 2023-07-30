Джордж Форман назвал ошибку Спенса, стоившую ему победы над Кроуфордом

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе легендарный американец Джордж Форман прокомментировал результат поединка между соотечественниками Теренсом Кроуфордом (40-0, 31 KO) и Эрролом Спенсом (28-1, 22 KO), состоявшегося сегодня, 30 июля, в Лас-Вегасе (США).
Напомним, Кроуфорд победил техническим нокаутом в девятом раунде, став абсолютным чемпионом в полусреднем весе (до 66,7 кг).
«Спенс поймёт, что нельзя боксировать с боксёром. С ним нужно драться. Не жди, пока он раскроется, просто бей. Если ты и проиграешь, то проиграешь бой, а не боксёрский поединок», – написал Форман в социальных сетях.
Теренсу Кроуфорду 35 лет. Американец является бывшим чемпионом мира в лёгком весе (до 61,2 кг), а также абсолютным чемпионом в первом полусреднем дивизионе (до 63,5 кг).
- 30 июля 2023
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