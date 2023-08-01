Дрозд сделал прогноз на бой Джейка Пола с Нейтом Диазом
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Бывший чемпион мира, а ныне комментатор и аналитик Григорий Дрозд поделился мнением по поводу предстоящего поединка между известным видеоблогером Джейком Полом, увлекающимся боксом и смешанными единоборствами, и бойцом ММА Нейтом Диазом. Противостояние пройдёт по правилам бокса в Далласе (США) 5 августа.
«Непростой вопрос. Джейк Пол побольше, повыше. Да, он последний бой проиграл, но, учитывая его серьёзную поступь, я думаю, с точки зрения физики он выглядит предпочтительнее. Я бы дал шансы 55 на 45 в пользу Пола», — сказал Дрозд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.
Напомним, в последнем поединке, с Томми Фьюри, Пол потерпел первое поражение.
Как Джейк Пол превратился из блогера в крутого боксёра:
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