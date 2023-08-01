Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дрозд сделал прогноз на бой Джейка Пола с Нейтом Диазом

Дрозд сделал прогноз на бой Джейка Пола с Нейтом Диазом
Комментарии

Бывший чемпион мира, а ныне комментатор и аналитик Григорий Дрозд поделился мнением по поводу предстоящего поединка между известным видеоблогером Джейком Полом, увлекающимся боксом и смешанными единоборствами, и бойцом ММА Нейтом Диазом. Противостояние пройдёт по правилам бокса в Далласе (США) 5 августа.

«Непростой вопрос. Джейк Пол побольше, повыше. Да, он последний бой проиграл, но, учитывая его серьёзную поступь, я думаю, с точки зрения физики он выглядит предпочтительнее. Я бы дал шансы 55 на 45 в пользу Пола», — сказал Дрозд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Напомним, в последнем поединке, с Томми Фьюри, Пол потерпел первое поражение.

Как Джейк Пол превратился из блогера в крутого боксёра:

Материалы по теме
Нейт Диаз – Джейк Пол: главный хулиган UFC нокаутирует дерзкого блогера? LIVE
Live
Нейт Диаз – Джейк Пол: главный хулиган UFC нокаутирует дерзкого блогера? LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023