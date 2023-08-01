Дрозд: я бы посмотрел бой Пола в России, он привлекает к себе внимание

Бывший чемпион мира, а ныне комментатор и аналитик Григорий Дрозд поделился мыслями по поводу возможного приезда в Россию популярного американского блогера Джейка Пола, увлекающегося боксом.

«Приезд Пола в Россию? Это уже такая история, не спортивная, а больше шоу, выставочные бои. Наверное, да, я бы посмотрел. Он парень харизматичный, молодой, умело пользуется своей аудиторией, и в общем-то привлекает внимание, зарабатывает большие деньги с помощью бокса. Бокс для него как инструмент. Поэтому да, я бы посмотрел на его бой здесь», — сказал Дрозд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

В следующем поединке Пол встретится с бывшей звездой UFC Нейтом Диазом. Их бой состоится 5 августа в Далласе (США).

Как Джейк Пол превратился из блогера в крутого боксёра: