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Дрозд: я бы посмотрел бой Пола в России, он привлекает к себе внимание

Дрозд: я бы посмотрел бой Пола в России, он привлекает к себе внимание
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Бывший чемпион мира, а ныне комментатор и аналитик Григорий Дрозд поделился мыслями по поводу возможного приезда в Россию популярного американского блогера Джейка Пола, увлекающегося боксом.

«Приезд Пола в Россию? Это уже такая история, не спортивная, а больше шоу, выставочные бои. Наверное, да, я бы посмотрел. Он парень харизматичный, молодой, умело пользуется своей аудиторией, и в общем-то привлекает внимание, зарабатывает большие деньги с помощью бокса. Бокс для него как инструмент. Поэтому да, я бы посмотрел на его бой здесь», — сказал Дрозд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.
В следующем поединке Пол встретится с бывшей звездой UFC Нейтом Диазом. Их бой состоится 5 августа в Далласе (США).

Как Джейк Пол превратился из блогера в крутого боксёра:

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