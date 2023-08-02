Хабиб Нурмагомедов рассказал, что сделал за время 65-минутной тренировки

Бывший российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поделился подробностями недавней тренировки.

«40 минут качка, 25 минут бег», — написал Нурмагомедов.

Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова

Нурмагомедов за время карьеры в смешанных единоборствах провёл 29 боёв, одержав в них 29 побед. 13 побед были одержаны в UFC. Последним его поединком стало противостояние с американцем Джастином Гэтжи. Их бой прошёл в октябре 2020 года на турнире UFC 254. Россиянин одержал победу, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. Вместе со знаменитым специалистом Хавьером Мендесем был признан тренером 2022 года по версии MMAJunkie.

Хабиб Нурмагомедов тренируется на беговой дорожке: