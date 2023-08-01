Гэтжи — самый опасный соперник для Махачева. С таким ударником Ислам ещё не дрался

В минувшие выходные на турнире UFC 291 Джастин Гэтжи брутально нокаутировал Дастина Порье, завоевал титул BMF и стал главным претендентом на следующий титульный поединок. Вероятно, именно Хайлайт станет соперником победителя в паре Махачев – Оливейра, и если Ислам пройдёт Чарльза, то столкнётся с невероятно опасным парнем.

В своей карьере в UFC Ислам ещё не дрался с настолько жёстким ударником как Гэтжи. Волкановски – далеко не нокаутёр, у него даже в полулёгком весе не так много финишей, Оливейра больше про борьбу, чем про ударную технику, Бобби Грин и Дэн Хукер – не те бойцы, про которых можно сказать «крутой нокаутёр».

А вот про Джастина – можно. Обладатель пояса BMF имеет мощнейший удар, и об этом не понаслышке знают его соперники. К примеру, Дастин Порье.

«У него есть борцовский опыт. Если его защита от тейкдаунов выдержит, то, по моему мнению, Гэтжи создаст проблемы Исламу. У него тяжёлые руки. Я почувствовал это даже через блок. Он дважды засадил мне по корпусу прямыми. Органы не задел – попал не в печень, а в грудь, — но это было чувствительно. У него крепкие кости, он жёстко заряжает – вкладывается в удары. Один хук прошел по касательной благодаря тому, что я вовремя среагировал и отвернул лицо. В момент касания я повернулся, и это спасло меня, потому что, думаю, он остановил бы меня, пропусти я его чисто. Меня просто опалило жаром от этой бомбы. Он сильно бьёт. Если Ислам пропустит, если Гэтжи не даст себя повалить и будет всаживать такие удары точно по цели, Ислам упадет. Гэтжи – это страшный панчер. Так что всё сводится к его защите от тейкдаунов, работает ли она», — сказал Порье.

Проблема для Махачева заключается ещё и в том, что он довольно много пропускает, бой с Волкановски это доказал. И если в поединке с Алексом он выдерживал удары, то Гэтжи может потушить свет кому угодно. Плюс Махачев уже бывал в нокауте, что также добавляет переживаний.

Дастин Порье вполне логично сказал о том, что всё сведётся к тому, сможет ли Ислам переводить Гэтжи или нет. Но борьба Махачева далеко не такая сильная, как была у Хабиба. Даже в случае переводов он не всегда удерживает соперника на земле, да и с приёмами без подсказок Хабиба приходится туго.

Быстро победить в борьбе, как это сделал Нурмагомедов, у Ислама вряд ли получится. А в стойке каждая секунда с таким соперником, как Джастин, крайне опасна: чуть застоялся, чуть ошибся – и уже видишь сны. Порье соврать не даст.

Ну и нужно сказать, что Джастин выйдет на этот бой максимально замотивированным. Возможно, это последний шанс Гэтжи, которому в ноябре стукнет 35 лет, стать чемпионом. И за этот шанс он будет цепляться до конца. Плюс Хайлайт всё ещё держит в голове поражение от Нурмагомедова и заявляет, что победа над Махачевым сможет его закрыть.

А вот Ислам вполне может недооценить соперника. Махачев поглядывает в сторону полусреднего дивизиона, ищет для себя новые вызовы и к обычной рядовой, на первый взгляд, защите пояса, может подойти слишком расслабленным. А Гэтжи такого не прощает.